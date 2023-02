Gds – Il Liverpool pensa a Barella: l’Inter chiede almeno 80 milioni

Il centrocampista nerazzurro sta bene a Milano e ha il contratto fino al 2026

Enrico Traini

Arrivano le prime sirene di mercato importanti per Nicolò Barella. Il centrocampista dell'Inter, infatti, sarebbe nella lista degli obiettivi per la prossima stagione del Liverpool di Klopp.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, la mezz'ala nerazzurra è da tempo seguito dai Reds e già in passato Klopp si era espresso con favore a un suo possibile approdo al Liverpool. In realtà, gli inglesi sognano Bellingham del Borussia Dortmund, ma la concorrenza potrebbe essere proibitiva.

In ogni caso, Barella ha un contratto fino al 2026 ed è felice all'Inter. Il prossimo anno sarà molto probabilmente vice-capitano (alle spalle di Lautaro Martinez) e il suo ingaggio da 5.5 milioni di euro lo piazza già tra i giocatori top dei nerazzurri. Portarlo via da Milano, dunque, non è semplice e, comunque, serve un'offerta da almeno 80 milioni di euro.

L'OPINIONE DI PASSIONE INTER

La cessione di Barella sembra oggi uno scenario davvero remoto. Il centrocampista sardo è uno dei simboli dell'Inter e dell'interismo. Privarsi di lui vorrebbe dire fare un passo indietro importante e dover poi ripensare completamente il progetto tecnico nerazzurro.

Certo, se arrivasse un'offerta da 80 milioni di euro sarebbe difficile non avere la tentazione, ma, come il caso Skriniar insegna, è meglio mettere le cose in chiaro fin da subito per evitare spiacevoli risvolti.