Nuovo Stadio, spaccatura sempre più vicina: Inter irritata dal Milan

Il progetto per il nuovo stadio sta deragliando in maniera decisiva. Infatti, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l' Inter e il Milan sarebbero vicinissime alla rottura, con la società nerazzurra molto irritata dal recente comportamento dei rossoneri.

Il presidente dell'Inter, Steven Zhang , infatti, non avrebbe apprezzato la comunicazione dei rossoneri e le voci di un possibile abbandono del progetto da parte del Milan, pronto a lasciare la zona di San Siro . Si tratta di incrinature che si stanno facendo sempre più forti e che trovano origine nell'arrivo nella dirigenza rossonera di RedBird , con la quale i rapporti dei nerazzurri non sono troppo distesi.

In ogni caso, l'intenzione dell'Inter è di restare a San Siro . I nodi sono l'accordo con il Comune e RedBird. Se questi mancheranno, Suning farà la sua scelta alternativa. Tra queste di sicuro non c'è la possibilità di rimanere nell'attuale Meazza . Quest'ipotesi è da escludere in ogni caso.

Le complicazioni per il progetto del nuovo stadio potrebbero avere importanti ripercussioni economiche. La Rosea, infatti, sottolinea anche la problematica legata ai costi di costruzione. Per questo motivo, il progetto congiunto delle due società era sempre parso una priorità. La situazione attuale, comunque, fa emergere un'evidenza: San Siro è ben lontano dal suo pensionamento e i tempi per un eventuale trasloco si fanno via via sempre più lunghi.