Bologna-Inter, le ultime: Brozovic e Lukaku titolari. Dubbi in difesa

Smaltito rapidamente l'entusiasmo per il successo europeo, l' Inter torna a focalizzarsi sul campionato e, domani alle 12.30, è attesa al Dall'Ara dal Bologna , nella 24a giornata di Serie A . Inzaghi dovrà cambiare un po' di interpreti rispetto alla sfida di Champions League contro il Porto .

Secondo La Gazzetta dello Sport, a preoccupare il tecnico nerazzurro sono le condizioni fisiche di Skriniar e Darmian , entrambi usciti malconci dalla sfida di mercoledì. L'esterno ha un problemino alla caviglia e al suo posto dovrebbe giocare Dumfries . Lo slovacco dovrebbe esserci, ma non sono da sottovalutare le ipotesi De Vrij e D'Ambrosio .

Non dovrebbero esserci dubbi, invece, per la titolarità di Lukaku e Brozovic. Entrambi dovrebbero tornare dal primo minuto, come nella sfida contro l'Udinese, specie dopo i segnali incoraggianti visti contro il Porto.