Bastoni, l’Inter e il rinnovo di contratto. In queste ore si sta infiammando la questione, con l’ombra di uno Skriniar-bis che incombe e spaventa a morte i tifosi nerazzurri. Chi ha provato a stemperare la tensione e a gettare un po’ di acqua sul fuoco dopo le ultime voci è Tullio Tinti, il procuratore del difensore ex Atalanta. Giunto nella sede del club, ufficialmente per accompagnare un altro dei suoi assistiti, il nuovo responsabile del settore giovanile, Andrea Catellani, è stato intercettato dai giornalisti presenti e ha commentato la situazione del nazionale azzurro.

Ecco le sue parole, riportate sull’account Twitter di Daniele Mari:

“Sono i primi incontri, ce ne saranno altri. Tranquillizzare i tifosi? Non capisco perché debbano essere agitati, Bastoni è sempre stato tifoso dell’Inter. Grande interesse su Bastoni? Grande interesse di Bastoni, che è tifoso dell’Inter, nel rimanere all’Inter”.

Adesso i tifosi si augurano che queste parole si tramutino in fatti e che Bastoni si leghi all’Inter ancora per molto tempo, magari venendo incontro all’offerta della dirigenza nerazzurra. Ma, soprattutto, il popolo interista si augura che venga scongiurato uno Skriniar-bis.