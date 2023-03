L’Inter spera il meglio, ma teme il peggio. Di sicuro, l’infortunio di Calhanoglu è un colpo pesante per i nerazzurri. Gli esami medici di oggi riveleranno l’entità del problema muscolare del turco. Intanto, Inzaghi deve ripensare il suo centrocampo per questa fase decisiva della stagione.

Con l’assenza di Calhanoglu, come sottolineato da La Gazzetta dello Sport, tornerà in cabina di regia di Brozovic. In teoria, sarebbe un’ottima soluzione e, di fatto, il croato sarebbe il titolare del ruolo. Tuttavia, la sua stagione è tra le peggiori in nerazzurro e il rapporto con l’ambiente sembra essere ai minimi storici. Lo testimoniano le deludenti prestazioni al rientro dall’infortunio.

Inzaghi, però, non può prescindere da lui e deve cercare di ricucirgli addosso ruolo e movimenti in campo, in modo da ridare motivazioni e prestazioni di livello a Brozovic. A partire già dalla gara di sabato contro la Fiorentina, con vista sulla Juventus, martedì in Coppa Italia.

Secondo la Rosea, poi, l’infortunio di Calhanoglu potrebbe essere un’occasione per Asllani di rientrare nelle rotazioni della squadra. Aprile, d’altronde, sarà un mese pieno d’impegni e l’Inter avrà bisogno di tutti i suoi effettivi. Attenzione, allora, alla gara contro la Salernitana: il centrocampista albanese potrebbe ritrovare il campo dopo parecchie partite.