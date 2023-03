Tutto pronto per lo sprint finale. Si avvicina l’ultimo scorcio di stagione, con l‘Inter attesa da un aprile di fuoco: 9 partite in un mese. Ci sarà quindi bisogno di tutti, soprattutto delle pedine fondamentali della squadra. E a questo proposito, Sky ha riportato un aggiornamento sugli infortunati.

L’aggiornamento più fresco arriva da Hakan Calhanoglu. Il turco si è infortunato al 38′ di Turchia-Croazia e costretto al cambio. Il problema, di natura muscolare, sembra essere all’inguine della gamba destra, ma gli esami strumentali per verificarne l’entità precisa verranno svolti nella giornata di oggi. La speranza di Inzaghi e di tutta l’Inter è che si tratti solo di una contrattura o di una elongazione. In questo caso, scrive La Gazzetta dello Sport, si potrebbe pensare di poterlo riavere a disposizione per l’andata dei quarti di Champions contro il Benfica, martedì 11 aprile. Di sicuro salterà Fiorentina, Juventus e Salernitana. In caso di lesione, invece, si potrebbe sperare solo nel recupero per uno spezzone nel ritorno di Champions League.

Problemi non ancora risolti al 100% per Edin Dzeko e Federico Dimarco. Gli infortuni dei due non sono gravi, ma per il momento hanno continuato a svolgere gran parte dell’allenamento a parte. Le loro condizioni verranno monitorate giorno dopo giorno. L’obiettivo è la convocazione contro la Fiorentina, per poi ritrovare il campo in Coppa Italia, contro la Juventus.

Sabato, invece, dovrebbero tornare Alessandro Bastoni e Robin Gosens. ieri, i due hanno svolto l’intera seduta con la squadra e sembrano, dunque, essere pienamente recuperati per la gara di San Siro.

Più complicata infine la situazione di Skriniar. Lo slovacco continua ad essere vittima di un dolore alla schiena e quindi appare molto più difficile recuperarlo nel breve periodo. Ad ogni modo, però, lo staff nerazzurro monitorerà le sue condizioni di giorno in giorno per vedere come evolve il tutto.