Sarà un aprile di fuoco: il calendario dell’Inter con i quarti di Champions

L’Inter, complice la qualificazione ai quarti di Champions League, dovrà stringere i denti durante il mese di aprile per i moltissimi impegni ravvicinati. Chi potrà dovrà tirare il fiato durante la sosta per le Nazionali, che arriverà dopo il big match con la Juventus, per racimolare tutte le forze rimaste in vista di un mese di fuoco.

I quarti di andata di Champions League si giocheranno l’11/12 aprile, mentre quelli di ritorno il 18/19 aprile. Il calendario dell’Inter di conseguenza sarà questo:

Inter-Fiorentina (1 aprile)

Juventus-Inter (andata Coppa Italia, 4 aprile)

Salernitana-Inter (8 aprile)

Andata dei quarti di finale di Champions League (11/12 aprile, da definire)

Inter-Monza (16 aprile)

Ritorno dei quarti di Champions (18/19 aprile, da definire)

Empoli-Inter (23 aprile)

Inter-Juventus (ritorno di Coppa Italia, 26 aprile)

Inter-Lazio (30 aprile)

Insomma un calendario a dir poco massacrante, complice anche la presenza della doppia semifinale di Coppa Italia contro la Juventus: 9 partite in un solo mese, alcune delle quali non solo difficili, ma anche fondamentali per l’esito della stagione. Senza contare che gli appuntamenti “morbidi”, ossia Empoli, Salernitana e Monza, si sono rivelati un calvario in questa stagione per la squadra di Inzaghi. E due di questi arrivano pure in trasferta…