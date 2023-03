Una difesa da rimodellare. Nel big match di domenica contro la Juventus, Simone Inzaghi dovrà un po’ arrabattarsi e arrangiarsi con le risorse a propria disposizione e schierare una retroguardia rivisitata: Acerbi, De Vrij, Darmian. Con ogni probabilità sarà questo il terzetto che difenderà la porta di Onana, un trittico quasi impensabile a inizio stagione. Ma con il tempo le dinamiche e le gerarchie all’interno della squadra sono cambiate, gli infortuni hanno fatto il resto.

BASTONI – Gli infortuni, dicevamo. Bastoni è il primo della lista e sarà sicuramente out. La distrazione ai flessori della coscia sinistra lo ha messo ko nel finale con il Porto e anche contro la Juve sarà costretto a dare forfait. Verrà rivalutato la prossima settimana: Inzaghi spera di riaverlo dopo la sosta, a partire dalla gara con la Fiorentina.

GOSENS – Anche l’arciere tedesco, dopo aver giocato tre match da titolare di fila, è finito ai box per un problema al gemello e ha dovuto saltare la trasferta in Portogallo. Un vero peccato, visto il periodo di ripresa dell’ex Atalanta nell’ultimo mese. Ieri, come riporta Il Corriere dello Sport, si è allenato a parte: tutto fa presumere che pure lui non ci sarà nella partita con i bianconeri.

SKRINIAR – Non filtra ottimismo. Nonostante il rientro in campo nei minuti finali a Oporto, le condizioni dello slovacco non rassicurano Inzaghi e il suo staff. Anche lui è in forte dubbio per la super sfida di domenica a San Siro. I prossimi giorni saranno decisivi nella valutazione e nella scelta finale.

Insomma, tra infortuni e cambi di gerarchie, il tecnico nerazzurro sarà costretto a rimodellare la propria difesa e, molto probabilmente, a schierare contro la Juventus il terzetto Acerbi-De Vrij-Darmian. Una retroguardia quasi impensabile fino a qualche mese fa.