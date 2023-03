Dove vedere Inter-Juventus, diretta tv e streaming del match

Dove vedere Inter-Juventus

Dopo aver strappato il passaggio ai quarti di finale di Champions League, l’Inter deve per forza di cose rialzare la testa anche in campionato, specie dopo l’ultima imbarazzante sconfitta rimediata contro lo Spezia. L’avversario però non sarà dei più semplici, anzi: i nerazzurri dopo 100 minuti di lotta ad Oporto e diversi infortunati, dovranno vedersela contro la Juventus. Il calcio d’inizio del match di San Siro sarà domenica 19 marzo alle 20.45.

Informazioni utili per seguire Inter-Juventus

Inter-Juventus sarà trasmessa in diretta in esclusiva da DAZN. Sarà possibile assistere alla gara scaricando l’app di DAZN su Smart TV, oppure attraverso una console di gioco o con dispositivi come Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. Inter–Juventus, inoltre, sarà visibile anche in diretta streaming: gli abbonati potranno guardarla sul sito ufficiale della piattaforma, oppure scaricando l’app su dispositivi come PC, tablet o smartphone.

Noi di Passione Inter saremo come sempre in diretta sui nostri canali YouTube e Twitch per seguire Inter-Juventus in diretta insieme a voi!