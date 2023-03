Brutte notizie per l’Inter in vista del derby d’Italia di domenica sera contro la Juve. Nell’ultimo impegno di campionato prima della sosta di due settimane, Simone Inzaghi sarà costretto a rinunciare ad Alessandro Bastoni. Il difensore centrale era infatti uscito per un fastidio muscolare durante il secondo tempo di Porto-Inter e questa mattina ha svolto gli esami strumentali che hanno confermato le pessime sensazioni delle scorse ore.

Questo il comunicato con il quale l’Inter ha confermato lo stop di Bastoni e l’assenza ormai certa per il match contro la Juve: “Alessandro Bastoni si è sottoposto questa mattina a esami clinico-strumentali, presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Gli accertamenti hanno evidenziato una distrazione ai flessori della coscia sinistra. Le sue condizioni saranno rivalutate la prossima settimana”.