Champions League, tutto sui sorteggi di quarti, semifinali e finale

Venerdì 17 marzo, si terrà il sorteggio dei quarti di finale, delle semifinali e della finale di Champions League 2022/2023. L’evento si terrà a Nyon, in Svizzera, presso la Casa del Calcio Europeo. La cerimonia inizierà alle ore 12.

Sono 4, al momento, le squadra già qualificate e pronte per il sorteggio:

Bayern Monaco

Benfica

Chelsea

Milan

La due giorni europea, al via stasera, deciderà le altre 4 squadre presenti al sorteggio: Da confermare al momento ci sono:

Inter / Porto

Lipsia / Manchester City

Liverpool / Real Madrid

Eintracht Francoforte / Napoli

LE REGOLE

Durante la cerimonia ci saranno decisi gli accoppiamenti dei quarti di finale e delle semifinali. Infine, ci sarà anche quello per determinare quale squadra giocherà “in casa” nella finale del 10 giugno a Instanbul.

Il sorteggio di venerdì sarà totalmente aperto. Non saranno previste, dunque, teste di serie o limitazioni di alcun tipo. Pertanto, potranno essere sorteggiate contro squadre appartenenti alla stessa federazione o club che si sono già affrontanti nei gironi di Champions League. In caso di passaggio del turno dell’Inter, allora, sarebbe possibile assistere a un derby europeo contro il Milan, a 18 anni di distanza dall’ultimo.

LE DATE

Quarti di finale: 11/12 e 18/19 aprile 2023

Semifinali: 9/10 e 16/17 maggio 2023

Finale: 10 giugno 2023

DOVE VEDERE

Sarà possibile seguire il sorteggio in diretta streaming sul sito UEFA.com, dalle ore 12 di venerdì 17 marzo. L’evento sarà disponibile anche su Sky Sport e su NOW TV. Inoltre, sarà possibile seguire la cerimonia in chiaro sul canale 20 di Mediaset.

Noi di Passione Inter saremo in diretta sui nostri canali YouTube e Twitch, da un’ora prima l’inizio del sorteggio, per seguire la cerimonia in diretta insieme a voi!