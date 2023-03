Ts – Rapporto teso tra Marotta e Inzaghi: troppe critiche al tecnico

Nel calcio le parole valgono più di mille silenzi. Inzaghi e Marotta non si sono di certo risparmiati, parlando chiaro e senza peli sulla lingua. Difficile dire chi abbia ragione, entrambi hanno portato argomenti validi. Di sicuro il futuro del tecnico è in discussione, come mai era stato prima d’ora.

Vanno sottolineate, allora, le parole accomodanti dello stesso amministratore delegato nerazzurro, arrivate prima e dopo la gara di Champions League. Uno specchietto per le allodole? Possibile. Difficile capire quanto ci sia di vero in alcune dichiarazioni. In ogni caso presto si avranno nuovi sviluppi. E per capire il finale basterà guardare i risultati dell’Inter.