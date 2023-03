La gara con il Porto è stata una battaglia per l’Inter, in tutti i sensi. Sia dal punto di vista sportivo e agonistico, sia da quello fisico: oltre ad essere stata una partita combattuta e incerta fino all’ultimo, i giocatori non si sono per nulla risparmiati dando il massimo su ogni singolo pallone. Questo ha portato alcuni calciatori ad uscire esausti e a dover richiedere la sostituzione anche a causa di piccoli acciacchi fisici. A parte Dimarco, uscito al 60′ perché al rientro da titolare per la prima volta dopo l’infortunio, Darmian e Bastoni sono stati cambiati, su propria richiesta, prima del previsto.

DARMIAN – Per il numero 36 nerazzurro è parso da subito fossero dei comprensibili crampi. E infatti, secondo quanto filtra da Appiano Gentile, per lui dovrebbe trattarsi di semplice stanchezza e quindi le sue condizioni dovrebbero essere piuttosto tranquille così come quasi certo il suo impiego contro la Juventus nella partita di domenica.

BASTONI – Più complicata e poco chiara la situazione del difensore mancino, uscito al 74′ apparentemente per un problema al flessore. Va stabilito se sia solo un affaticamento o qualcosa di più serio: il giudizio è rimandato alle prossime ore, quando verrà rivalutato e si avranno informazioni più dettagliate.

Da segnalare, infine, il rientro in campo (anche se per pochi minuti) anche di Skriniar e quello tra i disponibili di Correa, che invece è rimasto in panchina.