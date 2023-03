Tutti pazzi per Ricci: anche l’Inter ha messo gli occhi sul gioiello del Torino

Ricci sicuramente è un prospetto molto interessante per il futuro. Tuttavia l’Inter un giovane gioiello da far crescere lo ha già in casa, Asllani. Le cose potrebbero cambiare in caso di cessione di Brozovic, visto che anche Gagliardini lascerà Appiano e Mkhitaryan non è più giovanissimo.

Nonostante gli introiti inaspettati dal cammino in Champions League però, c’è da valutare come al solito l’aspetto economico. L’Inter non avrà soldi da spendere con leggerezza, ogni investimento dovrà essere oculato. E visto soprattutto che il Torino non è una bottega a buon mercato e, come dimostrato dal caso Bremer, vende solo al miglior offerente, risulta difficile che l’Inter possa lasciarsi trascinare in un’asta multimilionaria. Soprattutto visto che il reparto che avrà sicuramente bisogno degli innesti più importanti economicamente parlando sarà la difesa.