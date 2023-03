Da ottobre in avanti André Onana è diventato un punto fermo dell’Inter, forse anche prima di quanto preventivato. Il portiere camerunense, arrivato a zero la scorsa estate, è subito entrato nel cuore dei tifosi, dimostrando in alcune partite, come ad esempio nel doppio appuntamento con il Porto in Champions League, di poter fare la differenza. Questo ha inevitabilmente attirato le attenzioni di diversi grandi club, su tutti il Chelsea, con cui l’Inter ha ormai aperto un canale preferenziale.

Come riportato questa mattina da La Gazzetta dello Sport, i Blues sarebbero disposti a mettere sul piatto 40 milioni per l’estremo difensore nerazzurro. E non solo. Perché in una eventuale cessione di Onana, potrebbero rientrare due nomi molto graditi all’Inter praticamente a costo zero, in “omaggio”. Il primo sarebbe Lukaku, con il rinnovo del prestito decisamente facilitato per incentivare l’operazione, il secondo Trevor Chalobah, giovane e possente difensore che a Londra sta trovando poco spazio ma all’Inter piace parecchio. Senza dimenticare Aubameyang, che potrebbe essere l’alternativa a Lukaku qualora i nerazzurri non fossero convinti del belga.

Insomma il Chelsea ha parecchie frecce al proprio arco e, visti i tempi di vacche magre in cassa, non è escluso che l’Inter possa cedere senza troppi problemi. Quaranta milioni di plusvalenza e uno o due giocatori di spessore internazionale per la propria rosa potrebbero essere un’offerta troppo ghiotta per lasciarsela scappare. Considerando, tra l’altro, che pure il Manchester United si è iscritto alla corsa: il manager Ten Hag conosce bene Onana e nonostante il rinnovo di De Gea in arrivo, vorrebbe anche l’ex Ajax per aumentare la concorrenza tra i pali. Anche per questo l’Inter si sta muovendo sui possibili eredi.