L’Inter prepara il post Onana: piacciono due talenti della Serie A

Neanche il tempo di innamorarsi di Onana che l‘Inter potrebbe vedersi costretta a lasciarlo andare. In arrivo dal Chelsea (ma anche dal Manchester United) potrebbe esserci infatti un’offerta che sarebbe difficile da rifiutare, specie per un giocatore arrivato a parametro zero: 40 milioni più il prestito di uno o due giocatori in “omaggio”. Per questo gli uomini mercato nerazzurri starebbero già predisponendo il post Onana, consapevoli che a certe cifre non si può dire no al giorno d’oggi.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il nome che affascina di più in casa Inter è Guglielmo Vicario, talentuoso estremo difensore dell‘Empoli che sta sorprendendo tutti da un paio di anni in Serie A. Sicuro, molto continuo e anche con la giusta esperienza nella massima serie, Vicario è ormai una realtà, non più una semplice sorpresa. Il suo profilo sicuramente è molto interessante e per 15-20 milioni l’Inter potrebbe convincere l’Empoli, con cui ha ottimi rapporti. Senza dimenticare che potrebbe avere diverse carte per convincere i toscani più facilmente, come ad esempio Satriano.

L’alternativa, anche se per il momento pare più azzardata e complessa, sarebbe Carnesecchi della Cremonese. Il ragazzo, giovanissimo ma già impressionante per il rendimento in una squadra tanto in difficoltà, è di proprietà però dell’Atalanta, bottega mai a buon mercato. E la giovane età non gioca a suo favore: diventare titolare nell’Inter così giovane non è mai semplice.