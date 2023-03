Nuova politica sui contratti in casa PSG. Il direttore sportivo Campos infatti avrebbe varato, secondo quanto riportato da Le Parisien, delle nuove clausole per cautelare il club e “tenere in riga” i giocatori. Il primo a subirne le conseguenze dovrebbe essere stato Verratti, spesso tormentato dagli infortuni, che percepirà lo stipendio in base al numero di presenze in stagione.

Destino analogo avrà probabilmente Skriniar, visto che la nuova politica dovrebbe applicarsi anche a tutti i nuovi arrivi. Lo slovacco è sempre stato un giocatore molto integro fisicamente, ma il problema alla schiena che lo starebbe tormentando sembra più serio del previsto e a maggior ragione il PSG sembra volersi cautelare per evitare brutte sorprese. Chissà se anche l’ormai ex nerazzurro capirà presto, come successo anche a tanti suoi colleghi, Lukaku in primis, che guadagnare sempre più soldi non è tutto nella vita, anche per un calciatore…