La gara contro il Monza è la prova del nove per Inzaghi e i suoi giocatori. Un successo come quello di Lisbona deve dare una carica emotiva diversa che i nerazzurri non possono sperperare con una deludente prestazione in campionato. Anche perché i bonus sono ormai finiti e l’Inter ha bisogno di trovare continuità in campionato per poter centrare la qualificazione alla prossima Champions League