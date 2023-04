Inzaghi re di coppe: la sua Inter ha due anime

Se la prestazione in sé è stata stupefacente per qualità e personalità mostrate in campo, che una gara del genere sia arrivata in Champions League stupisce meno. Lo stesso Marotta ha sottolineato, nell’intervista pre-partita, come il rendimento dell’Inter sia stato deludente e discontinuo solamente in campionato. La squadra vista in Champions League è grande sotto tutti gli aspetti. E, ora, può pensare di sognare in grande.