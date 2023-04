Benfica-Inter, Lukaku esulta, ma questa volta niente ammonizione…

Una settimana dopo Juventus-Inter, Lukaku ha segnato di nuovo, ancora una volta su rigore, la sua specialità. E come a Torino, Big Rom ha esultato portando un dito davanti alla bocca, mentre l’altra mano fa il saluto militare.

Il belga non ha voluto spiegare il significato del gesto, affermando ai microfoni di Mediaset che lo rivelerà solo al termine della stagione. In ogni caso, il gol di stasera è un’altra prova, che dimostra come l’esultanza costatagli l’espulsione in Coppa Italia non avesse in realtà granché di provocatorio.