L’andata dei quarti di finale di Champions League è stata un trionfo per l’Inter, capace di ottenere una vittoria per 2-0 in casa del Benfica. Decisivo anche Lukaku, che ha siglato il raddoppio dal dischetto, dopo essere subentrato nel secondo tempo.

Al termine della gara è stato Javier Zanetti ad andare a complimentarsi con Big Rom. Ecco il video dell’abbraccio tra l’attaccante belga e la bandiera nerazzurra e attuale vicepresidente del club.