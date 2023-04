A pochi minuti dal termine di Benfica-Inter 0-2, Inzaghi ha parlato ai microfoni di Mediaset e Sky Sport per commentare il grande successo dei nerazzurri a Lisbona.

Ecco le sue parole:

MEDIASET

PRESTAZIONE – “I ragazzi hanno fatto una grandissima gara contro una squadra forte. Sappiamo di avere un vantaggio, ma nulla è chiuso”.

ENERGIE – “Siamo in un grande momento di fatica ma dobbiamo andare oltre. Ci godiamo questa serata, ma sono solo i primi 90 minuti”.

CRITICHE – “Ero speranzoso per stasera, io non cerco nessuna rivincita. Le critiche è giusto ascoltarle, ma bisogna lavorare sempre di più e meglio”.

SKY SPORT

SODDISFAZIONE – “Ottima gara di corsa, aggressività e determinazione. Ce lo godiamo, ma sono solo i primi 90 minuti. Abbiamo giocato contro una squadra molto forte. Siamo stati bravi in entrambe le fasi e abbiamo concesso poco. Fra 7 giorni ci sarà un ritorno tutt’altro che scontato”.

REAZIONE – “Con Fiorentina, Juventus e Salernitana non abbiamo vinto, ma bisogna anche essere lucidi nel non guardare al risultato. Meritavamo altro, ma evidentemente dovevamo fare di più. Stasera abbiamo lavorato bene di squadra”.

CALENDARIO – “Non bisogna dimenticare che è la quarta partita in 10 giorni. L’Inter è l’unica in italia con un calendario così, ma non deve essere una scusante. I ragazzi stringono i denti e cercano di dare sempre tutto”.

COESIONE – “Nel calcio bisogna essere sempre uniti. A livello di impegno non posso dire nulla a questa squadra. Abbiamo avuto momenti difficili, ma non abbiamo mai tralasciato una competizione e siamo ancora impegnati su 3 fronti”.