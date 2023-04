Un caos senza senso. Nel finale è esploso un parapiglia incredibile, con addirittura tre cartellini rossi. Il primo di questi – e l’unico durante la partita – è stato Lukaku, espulso per doppia ammonizione. Il secondo giallo è stato estratto da Massa perché ha ritenuto l’esultanza di Big Rom, in seguito al gol appena segnato, polemica e provocatoria nei confronti dei tifosi bianconeri. Ma in realtà non era questa la volontà del belga: anzi, Lukaku aveva già esultato in questo modo in un match con la sua Nazionale. E non era stato ammonito. Insomma, le polemiche e i veleni non mancano mai quando si affrontano Juventus e Inter.