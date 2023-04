Finisce 1-1 il primo round della semifinale di Coppa Italia tra Juventus e Inter. Una partita molto equilibrata, esplosa nel finale con il vantaggio bianconero rimontato dai nerazzurri, con il rigore vincente di Lukaku in pieno recupero. Ed è lì che è scattato il parapiglia.

Al 95′, Big Rom realizza dal dischetto, dopo un ingenuo fallo di mano di Bremer. L’esultanza, però, è polemica (sebbene al belga capiti molto spesso di esultare in questo modo): orecchio al dito e indice davanti alla bocca rivolto alla curva bianconera, che nei minuti precedenti lo aveva beccato con frequenza.

La Juventus non ci sta e si scatena un parapiglia, con il belga espulso per doppia ammonizione. A quel punto la situazione precipita. A triplice fischio già avvenuto, si scatena la rissa. I più agitati sono Handanovic e Cuadrado, che finiscono a scontrarsi in un duro faccia a faccia. L’arbitro Massa a quel punto espelle entrambi.

Juventus-Inter non è mai una partita normale e il ritorno si preannuncia infuocato!