Inter, pronto il piano b in caso di cessione estiva di Onana

André Onana si è preso la porta dell’Inter e il cuore dei tifosi negli ultimi mesi. Le sue prestazioni però, soprattutto in Champions League, non sono certo passate inosservate. Non è da escludere che in estate possano arrivare anche offerte molto importanti per lui, soprattutto dalla Premier League. E, specie in caso di mancato quarto posto, non è escluso che l’Inter possa anche cedervi; avendo portato a Milano il portiere a parametro zero infatti, si tratterebbe di una ricchissima plusvalenza.

Qualora tuttavia i nerazzurri cedessero veramente Onana, si aprirebbe una voragine tra i pali: Handanovic non è più affidabile a causa dell’età, come ampiamente dimostrato, e anzi, probabilmente appenderà i guantoni al chiodo a fine stagione. Per questo i dirigenti del club stanno già valutando un eventuale piano b per la propria porta. In casa Inter, secondo quanto riportato da Tuttosport, piacerebbe molto Vicario in caso di partenza del camerunense. L’estremo difensore dell’Empoli ha dimostrato ampiamente il proprio valore, blindando la porta dei toscani a più riprese e affermandosi da un paio di anni come uno dei portieri più affidabili e continui della Serie A.

Il suo cartellino si aggira attorno ai 15 milioni, decisamente meno di quanto potrebbe incassare l’Inter da Onana (almeno 40-45 milioni) e gli ottimi rapporti tra le società potrebbero aiutare. Al momento i nerazzurri sembrano in pole per Vicario, ma tutto dipenderà appunto dal futuro di Onana.