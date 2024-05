Inzaghi annuncia in DIRETTA il primo acquisto dell’Inter

Intervenuto ai microfoni di DAZN al termine di Sassuolo-Inter, Simone Inzaghi ha parlato anche dei piani per la prossima stagione, annunciando di fatto come il primo acquisto dei nerazzurri sul mercato sia Mehdi Taremi a parametro zero.

Queste le sue parole:

“Taremi preso? Sì, calciatore importante, ha giocato tante partite in Champions, Europa, Coppa d’Asia, ha fatto tantissimi gol. Siamo contenti e dovremo allungare il parco attaccanti, serviranno più rotazioni, serve una rosa più lunga rispetto a quest’anno”.