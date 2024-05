Behrami CRITICA l’Inter in Champions: la SECCA replica di Inzaghi

Nel corso dell’intervista nel post-partita di Sassuolo-Inter, Simone Inzaghi ha avuto un piccolo diverbio con l’opinionista Valon Behrami, in merito al percorso in Champions League dei nerazzurri. L’ex giocatore, in particolare, ha chiesto al tecnico se fosse soddisfatto di quanto fatto in Europa, affermando come secondo lui servissero giocatori di maggiore qualità.

Questa la replica del tecnico:

“Se l’Inter ha fatto abbastanza nella Champions? Ti ho sentito più di una volta Valon, chiaramente ti aspettavi un’altra finale, una vittoria di Champions. Ma non è semplice, ci sono avversarie forti. Avevamo delle possibilità, era un turno che volevamo passare con le nostre forze contro l’Atletico. Se penso che tre anni fa erano dieci anni che l’Inter non entrava negli ottavi… ma c’è molta delusione e non lo nego. La partita di Madrid ci è rimasta lì, ma bisogna fare anche i complimenti agli avversari. Dobbiamo essere più bravi ad indirizzare gli episodi a nostro favore. Abbiamo fatto lo scorso anno la finale, due anni gli ottavi, chiaramente ora guardiamo avanti e cerchiamo di migliorarci ancora. Poi sappiamo che abbiamo dei parametri e abbiamo fatto negli ultimi tre anni con le risorse che ci sono. Ho la fortuna di avere una società che sta lavorando per questo. Quello che abbiamo fatto in questi tre anni non era preventivabile”.