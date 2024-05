Inzaghi riconferma Arnautovic. Di Marzio: “Difficile da vendere”

Simone Inzaghi si è presentato ai microfoni di Sky Sport al termine di Sassuolo-Inter per parlare della partita, ma anche delle prossime strategie della società nerazzurra. Sul mercato, in particolare, il tecnico si è schierato in difesa della sua rosa, elogiando anche Sanchez e Arnautovic.

Il tecnico ha detto che vorrebbe tenere tutti i giocatori avuti in questa stagione. Parole che suonano come una riconferma e che nel caso dell’austriaco potrebbero avere un valore maggiore, come spiegato da Gianluca Di Marzio.

Secondo l’esperto di mercato, essendo stato acquistato a titolo definitivo, Arnautovic potrebbe essere difficile da rivendere. Bisognerà capire se le parole di fiducia del tecnico saranno condivise anche dai dirigenti.