Mercato, Marotta fiuta già il prossimo colpaccio a parametro zero

Da sempre Beppe Marotta è un mago nell’accaparrarsi giocatori di spessore a parametro zero. In questi casi è fondamentale muoversi per tempo e il dirigente nerazzurro, come riportato da Tuttosport, sembra aver già iniziato a lavorare per portare a Milano il prossimo colpo low cost. Si tratta di Roberto Pereyra, centrocampista tuttofare dell’Udinese che garantirebbe qualità, quantità ed esperienza.

Un innesto che, nei piani nerazzurri, potrebbe rivelarsi utile come sta facendo Mkhitaryan. Ad aiutare ulteriormente l’operazione il fatto che il centrocampista sia della scuderia di Pastorello, che proprio in queste settimane sta trattando con l’Inter anche il rinnovo di De Vrij. I nerazzurri, soprattutto qualora non arrivasse il quarto posto in campionato, dovranno ridimensionare di molto i piani sul mercato e proprio per questo un giocatore come Pereyra potrebbe fare molto comodo, rinforzando il centrocampo ad un prezzo molto contenuto.

Il suo contratto con l’Udinese scade a giugno e il giocatore, ormai 32 enne, vorrebbe l’ultima grande chiamata della carriera. Va detto che per ora non si tratta di un’operazione in fase di conclusione, anzi. L’Inter probabilmente temporeggerà fino a fine campionato, per capire se arriverà la qualificazione alla prossima Champions o meno. In quel caso infatti la prima scelta per la mediana sarebbe Frattesi. Pereyra rimane comunque un’alternativa interessante… soprattutto a parametro zero.