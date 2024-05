L’Inter è molto vicina al cambio di proprietà, specialmente dopo il comunicato ufficiale di Steven Zhang nel quale viene rivolto un attacco diretto a Oaktree, creditore di Suning dal 2021. Una delle ipotesi più accreditate è che martedì 21 maggio il fondo californiano prenda il controllo del club. Ma cosa succederà nello specifico? Lo riporta La Repubblica.

Cambio di proprietà Inter: cosa succede

Il quotidiano nazionale prevede gli scenari dei prossimi giorni: l’Inter avrà un nuovo presidente e un nuovo Consiglio d’Amministrazione, all’interno del quale sono peraltro già presenti due rappresentanti di Oaktree.

Dal punto di vista sportivo, non dovrebbe cambiare nulla. Anche perché i revisori di Pwc hanno già verificato la correttezza della documentazione contabile che poi passerà a Covisoc, la quale accerterà che l’Inter abbia i requisiti per iscriversi al prossimo campionato di Serie A. La nuova proprietà provvederà poi a consegnare la dichiarazione di continuità aziendale, nel mese di ottobre. Si tratta degli stessi passaggi verificatisi nel passaggio fra Yonghong Li ed Elliott per il Milan nel 2018.