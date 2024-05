Sky: “Futuro Inter, adesso ci sono solo due possibilità”

Dopo il lungo comunicato ufficiale di Steven Zhang, Sky Sport prova a fare chiarezza tramite Matteo Barzaghi su quelli che adesso possono essere gli scenari per il futuro dell’Inter. Secondo l’emittente satellitare, a questo punto l’opzione rifinanziamento tramite Pimco è da escludere.

Al club nerazzurro, quindi, restano due possibilità. La prima porta all’escussione del pegno da parte di Oaktree sulle quote della Beneamata, con il fondo californiano che diventerebbe nuovo proprietario da martedì 21 maggio (lunedì è festa nazionale in Lussemburgo, dove ha sede la società tramite la quale Suning controlla l’Inter). In questo caso, non sarebbe da escludere una battaglia legale tra le due parti.

La seconda, invece, prevede la riapertura dei dialoghi fra Suning e Oaktree, con la possibilità di fare un altro tratto di strada insieme e di arrivare a un accordo, posticipando (ma non di molto) l’attuale scadenza.