Inzaghi può ancora salvarsi: il futuro è nelle sue mani

Il futuro di Inzaghi resta appeso a un filo, ma non ancora segnato in maniera definitiva. Il tecnico nerazzurro infatti, secondo La Gazzetta dello Sport, avrebbe ancora la possibilità di salvarsi. La semifinale di Champions però, al momento, non basta.

Per alimentare la speranza di permanenza per il prossimo anno è fondamentale una rimonta in campionato che porti almeno al quarto posto. Gli introiti derivati dalla Champions infatti hanno fatto respirare il bilancio per questa stagione, ma qualora si fallisse la caccia al quarto posto, le premesse per il prossimo anno non sarebbero delle migliori, anzi. Zhang si troverebbe probabilmente costretto a cedere almeno un big e a ridimensionare parecchio il progetto. Ecco perché i 60 milioni che il quarto posto può garantire diventerebbero fondamentali, sia per il galleggiamento del club che per il futuro di Inzaghi.

Da qui al fine stagione quindi saranno tutte finali per il tecnico, che deve riuscire a far svoltare psicologicamente la squadra anche negli impegni meno di gala. Inzaghi può ancora rimanere all’Inter, ma servirà un finale di stagione da Inter. Da vera Inter.