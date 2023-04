Dove vedere Empoli-Inter, diretta tv e streaming del match

Dove vedere Empoli-Inter in diretta TV e streaming

Archiviata la qualificazione alle semifinali di Champions League l’Inter è chiamata a ripartire in campionato per riprendersi un posto tra le prime quattro in classifica e mettersi alle spalle lo spettro il cammino accidentato in Serie A. Sul campo dell’Empoli una trasferta insidiosa che darà il via ad un altro ciclo di gare decisive per il presente ed il futuro. Gara in programma domenica 23 aprile alle 12.30.

Informazioni utili per seguire Empoli-Inter

Empoli-Inter sarà trasmessa in esclusiva su DAZN e su Sky, quindi su Now TV e in streaming su Sky Go.

Noi di Passione Inter saremo in diretta dalle ore 11.15 sui nostri canali YouTube e Twitch per seguire Empoli-Inter in diretta insieme a voi!

Probabili formazioni Empoli-Inter

Ecco le probabili formazioni della partita:

EMPOLI (4-3-1-2): Perisan; Ebuehi, Ismajli, Luperto, Parisi; Fazzini, Marin, Bandinelli; Baldanzi; Satriano, Caputo.

INTER (3-5-2): Onana; D’Ambrosio, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Gosens; Lukaku, Correa.