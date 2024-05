Il vero motivo per cui Zhang attacca Oaktree

Continua a far discutere il comunicato ufficiale diramato ieri da Steven Zhang tramite i canali ufficiali dell’Inter: tempi, modi e contenuti sono stati giudicati parecchio discutibili. Nella sua lettera indirizzata (almeno formalmente) ai tifosi nerazzurri, sono presenti alcuni duri attacchi a Oaktree, creditore dal maggio 2021 di 380 milioni di euro (275 più gli interessi maturati nel triennio).

Secondo La Gazzetta dello Sport, il vero motivo dell’accusa è il seguente: Zhang aveva trovato effettivamente un modo per restituire i soldi alla controparte, ma tramite un rifinanziamento con Pimco. Una condizione che Oaktree non ha accettato, forte anche di una clausola che garantisce al fondo un 20% sulla cessione del club. Per questo motivo, il presidente nerazzurro è pronto a intraprendere una battaglia legale, addossando a Oaktree la responsabilità del fallimento dell’operazione.