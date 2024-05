Da Inzaghi premiato al concerto: il programma completo della festa scudetto

Oggi è il giorno di Inter-Lazio, gara valida per la 37a giornata di Serie A che sarà l’ultima per i nerazzurri a San Siro. La giornata sarà molto intensa, visto che – come da prassi – è prevista la premiazione per lo scudetto della seconda stella vinto aritmeticamente con cinque giornate d’anticipo, lo scorso 22 aprile nel derby contro il Milan.

Il programma sarà particolarmente ricco e comincerà già nel prepartita, quando Simone Inzaghi verrà premiato come allenatore del mese di aprile davanti al suo pubblico. Successivamente si terrà la sfida tra nerazzurri e biancocelesti, con il tecnico che ha deciso di schierare i titolarissimi per l’occasione, rinunciando al turnover visto nelle ultime partite.

Dopo la gara, è previsto l’allestimento del palco per la premiazione, con Lautaro che alzerà al cielo da capitano il trofeo dello scudetto e le famiglie dei calciatori che scenderanno sul prato per il consueto giro di campo e i festeggiamenti. Successivamente, si terrà un concerto con due artisti presenti: Ligabue canterà “Urlando contro il cielo” e dopo di lui sarà il turno di Tananai.

Al termine dell’esibizione, ecco il dj set di Dj Carlo, che aveva già partecipato all’evento tenutosi in Piazza Duomo, presso la Terrazza 21, lo scorso 28 aprile dopo Inter-Torino. A condurre la serata saranno Mirko Mengozzi (speaker ufficiale dell’Inter), Eleonora Incardona (Dazn e madrina del Giro d’Italia) e Daniele Battaglia (Radio 105).