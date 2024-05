Sky Sport conferma: “Oaktree pronto a diventare proprietario”

Sono ore frenetiche per il futuro societario dell’Inter, con la scadenza per la restituzione del prestito versato da Oaktree a Steven Zhang nel 2021 sempre più vicina. La data limite entro la quale estinguere il debito è quella di martedì 21 maggio, visto che lunedì è festa in Lussemburgo.

Sky Sport, tramite un post su X di Matteo Barzaghi, conferma le indiscrezioni circolate in queste ore secondo cui il fondo californiano potrebbe non concedere ulteriore tempo a Suning: “Inter, corsa contro il tempo. Si avvicina la scadenza: entro martedi Zhang deve restituire il prestito da 275 milioni più interessi a Oaktree che, in caso contrario, è pronto a escutere il pegno e diventare proprietario del club“.