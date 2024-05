TS: “L’Inter ha deciso: sacrifica il giovane per prendere Gudmundsson”

L‘Inter non avrà necessità di bilancio di cedere un big durante il prossimo calciomercato, ma la dirigenza nerazzurra sa che – a prescindere da come finirà la questione societaria – il saldo dovrà essere pari a zero. Significa che si investe ciò che si incassa. Al tempo stesso, Marotta e Ausilio non sono intenzionati a privarsi dei big della rosa e per questo potrebbero attingere ai calciatori in prestito.

Fra i vari Stankovic, fratelli Esposito, Zanotti, Satriano e Oristanio spicca soprattutto Valentin Carboni, talento argentino classe 2005 potenzialmente in grado di portare i ricavi più ingenti. Secondo Tuttosport, in Viale della Liberazione vorrebbero sacrificare proprio il ragazzo in prestito secco al Monza (e di ritorno alla Pinetina dal 1° luglio) per finanziare i colpi in entrata e, in particolare, Albert Gudmundsson.

Non è un caso che l’Inter punti a cedere Carboni per almeno 30 milioni di euro, su per giù la cifra chiesta dal Genoa per privarsi dell’attaccante islandese classe 1997, al netto di eventuali contropartite da inserire nell’affare per il possibile quarto attaccante di Simone Inzaghi.