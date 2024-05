“Pimco si è chiamato fuori”: Inter sempre più vicina ad Oaktree

Continuano a giungere brutte notizie per Steven Zhang. A rivelare stavolta una durissima sentenza per il futuro di Suning è stato il giornalista de Il Sole 24 Ore Marco Bellinazzo. L’intesa di massima raggiunta nelle scorse settimane con Pimco per un nuovo finanziamento da 430 milioni di euro, infatti, sarebbe definitivamente saltata.

Secondo l’esperto in materia economico-finanziaria, al prossimo 20 maggio – senza un rifinanziamento del prestito di Suning – Oaktree farà valere i propri diritti escutendo dunque il pegno sulle azioni del club nerazzurro. In ogni caso, il fondo californiano avrebbe piena fiducia nel management nerazzurro come garanzia per una stabilità sportiva dell’Inter.

Qualora dovesse realmente diventare azionista di maggioranza del club dalla prossima settimana, Oaktree avvierà immediatamente il processo di vendita per cercare di ottenere una plusvalenza, considerando lo scarso interesse a mantenere a lungo il controllo dell’Inter.

Questo l’avviso di Bellinazzo: “Al momento, lo scenario Inter è questo: Pimco si è chiamato fuori; Oaktree alla scadenza del contratto, 20 maggio, farà valere i suoi diritti, diventando proprietaria e avviando la vendita al miglior prezzo per ottenere plusvalenza; Oaktree ha fiducia nel management nerazzurro“.