La Verità: “Inter, trattativa con acquirente riconducibile a Pif”

Il futuro di Steven Zhang all’Inter è appeso ad in filo sottilissimo. L’accordo per un nuovo finanziamento da 430 milioni che da settimane sembrava ormai raggiunto con Pimco, rischia adesso di saltare. Senza la firma, infatti, Suning non potrà restituire entro la scadenza del 20 maggio il prestito schizzato con gli interessi sui circa 380 milioni ad Oaktree.

Il fondo californiano, in tal caso, andrebbe ad escutere il pegno sulle azioni di maggioranza, prendendo dunque il controllo dell’Inter. Che sia con Oaktree o con un nuovo finanziamento di Pimco, il futuro del club nerazzurro sembra essere segnato verso una nuova cessione. A tal proposito, come riportato da La Verità, torna a scaldarsi la pista che porta all’Arabia Saudita.

Secondo il quotidiano, infatti, da mesi Raine e Goldman Sachs – i due istituti bancari cui Zhang ha dato incarico di cercare nuovi soci o acquirenti – starebbe trattando con un compratore. Si tratta di famiglie saudite che fanno riferimento al fondo Pif, le quali sarebbero disposte a prelevare le quote dell’Inter per una valutazione da un miliardo e 300 milioni di euro.