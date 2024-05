Finisce l’apprendistato di Handanovic: nuovo ruolo nell’Inter

Sta per volgere al termine il primo anno di Samir Handanovic dopo l’addio al calcio giocato. L’ex estremo difensore dell’Inter, ingaggiato in questa stagione come osservatore nerazzurro, si è prevalentemente concentrato sulla ricerca di giovani portieri da poter affiancare in futuro al titolarissimo Sommer.

Dalla prossima annata, come riferito da La Gazzetta dello Sport, Handanovic inizierà una nuova entusiasmante carriera dopo l’apprendistato da osservatore. Allo sloveno, infatti, verrà affidata con ogni probabilità la panchina della formazione nerazzurra U17. Sarebbe per lui la primissima esperienza da allenatore dopo i corsi seguiti negli ultimi mesi.

Per quanto riguarda la Primavera dell’Inter, invece, tanto dipenderà dal futuro di Cristian Chivu. L’ipotesi Ajax sembra essere sfumata dopo il sorpasso di Farioli, ma l’ex terzino starebbe comunque valutando altre offerte arrivate nei suoi confronti. In caso di addio, è più che probabile la promozione dell’attuale tecnico dell’U18 Andrea Zanchetta.