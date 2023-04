Benfica-Inter, andata dei quarti di finale di Champions League, ha rappresentato una grande delusione per i padroni di casa. I lusitani, miglior attacco della competizione, sono stati poco incisivi e hanno subito una sconfitta pesante, che sposta l’asticella della qualificazione dalla parte dei nerazzurri.

Nel post-partita, l’allenatore dei lusitani, Roger Schmidt, non ha commentato la sola prestazione dei suoi, ma si è soffermato anche, in modo un po’ polemico, sulle decisioni arbitrarli.

Ecco le sue parole in merito, riportate dal sito portoghese A Bola:

“Perdere 0-2 in casa non è mai bello, ma siamo ancora a metà della sfida. Dobbiamo alzare la testa, andare avanti e credere in noi stessi. Siamo stati sfortunati sui rigori, penso che avremmo potuto avere anche uno o due a favore. Abbiamo avuto un po’ di sfortuna con le decisioni della squadra arbitrale, ma dobbiamo accettarle. L’avversario è stato più efficace di noi. Possiamo ribaltarla? Certamente”.