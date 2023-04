Il futuro societario dell’Inter è un rebus, ma negli ultimi giorni qualcosa si sta muovendo. Investcorp, società del Bahrein, in particolare, sembra pronta a muoversi per provare ad acquisire il club nerazzurro. Tuttavia, l’operazione potrebbe essere complessa.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Sole 24 Ore, Investcorp starebbe per nominare un advisor finanziario, probabilmente una banca d’affari estera, per avere una consulenza sull’operazione. Un passo concreto, che segue quelli degli scorsi giorni sulla formazione di un consorzio di investitori.

Sempre secondo il quotidiano economico, la cifra che si sta cercando di raccogliere (tra i 550 e 650 milioni di dollari), sarebbe quella legata alle risorse proprie necessarie per portare avanti l’operazione. Nella valutazione finale, però, andrebbe aggiunta anche la posizione debitoria dell’Inter, con occhi puntati sulle clausole del bond da 415 milioni di euro, in scadenza nel 2027.

L’operazione pare finanziariamente molto complessa e la cifra richiesta da Steven Zhang potrebbe renderla ancor più difficoltosa. L’attuale presidente nerazzurro, infatti, attribuisce all’Inter un valore superiore al 1,2 miliardi di euro.

In ogni caso, con le difficoltà attuali a ottenere nuovi rifinanziamenti, che permetterebbero a Suning di mantenere l’Inter ancora per qualche anno, la cessione del club sembra essere l’unica via percorribile nei prossimi mesi.