Inter, Smalling si allontana: accordo con la Roma ad un passo

Chris Smalling è stato per diverse settimane accostato all’Inter come possibile innesto per la difesa a parametro zero. L’inglese infatti, che, nonostante l’età, sta impressionando per continuità con la Roma, avrebbe voce in capitolo per svincolarsi dai giallorossi con un anno di anticipo. Stando ai recenti sviluppi però, pare che il calciatore abbia scelto di rimanere nella Capitale.

Come riportato da Corriere dello Sport infatti, il rinnovo del “matrimonio” tra Smalling e i giallorossi sembra ormai ad un passo. Il suo agente si sarebbe accordato con la società per un prolungamento biennale, scegliendo di fatto di concludere la carriera, almeno quella ad alti livelli, alla Roma. Smalling dovrebbe mantenere l’ingaggio attuale di 4 milioni a stagione. Una scelta di cuore la sua, che però toglie un papabile dalla lista dei difensori per l’Inter: chi erediterà le zolle calpestate per anni da Skriniar?