Gds – La Champions League può salvare il futuro di Inzaghi?

C’è grande entusiasmo nel mondo Inter per il successo del Da Luz contro il Benfica, ma non bisogna essere troppo frettolosi nei giudizi. La possibilità di raggiungere la finale di Champions League c’è, ma serviranno ancora 3 grandi partite per poter arrivare a toccare con mano questo sogno.

D’altra parte, la speranza è che l’impresa di ieri sera possa restituire un’Inter diversa in campionato, capace di trovare le giuste motivazioni e la necessaria costanza di risultati per centrare la qualificazione in Champions League. A quel punto, con un grande percorso in Europa e il piazzamento tra le prime quattro in Serie A, il destino di Inzaghi cambierebbe per davvero.