L’Inter è preoccupata dal pessimo rendimento in campionato. Il motivo è semplice: la mancata qualificazione in Champions League sarebbe un enorme danno economico per il club. Per questo motivo, la società nerazzurra sta valutando soluzioni alternative per scuotere la propria rosa.

Secondo La Gazzetta dello Sport, le critiche alla squadra non sono mancate, così come il richiamo al senso di responsabilità, in un altro incontro, avvenuto ieri ad Appiano Gentile. Tuttavia, al momento attuale è necessaria qualsiasi mossa per ridare stimoli a un gruppo troppo sonnecchiante in Serie A. Per questo motivo, l’idea delle ultime ore è un premio per la qualificazione alla prossima Champions League.

L’idea di “premiare” per il raggiungimento dell’obiettivo minimo in campionato è alquanto bizzarra. Si tratta di una soluzione estrema e il momento è molto delicato. Pertanto, è comprensibile che il club voglia provare qualsiasi mossa per invertire la rotta.

Tuttavia, come ricorda anche la Rosea, questa squadra ha già il secondo monte ingaggi della Serie A. Oltre a certificare il valore della rosa, questo dato dovrebbe, molto banalmente, dare già sufficienti stimoli per fare il minimo necessario richiesto. Cosa che, come sottolineato anche da Parolo a Dazn, non sembra stia accadendo nella mente dei giocatori dell’Inter.