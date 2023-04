L’Inter ha ottenuto un successo importante contro l’Empoli, ritrovando la vittoria in Serie A dopo più di un mese. Non solo, al Castellani è tornata anche la Lu-La, con Lukaku autore di una doppietta e la terza rete siglata da Lautaro Martinez, su assist proprio del belga.

Un bel segnale per i due attaccanti nerazzurri che, dopo la rete, hanno esultato in coppia come ai vecchi tempi e si sono lasciati andare a un bell’abbraccio. Per l’Inter, invece, è la speranza di aver ritrovato la propria coppia titolare.