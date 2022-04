Chi è Khéphren Thuram: il centrocampista moderno e disciplinato che piace all’Inter

Alla scoperta di un giocatore davvero interessante

Alessio Murgida

Chi è Khéphren Thuram: il centrocampista francese, classe 2001, che è finito nel mirino della squadra mercato dell'Inter. In questo articolo cercheremo di analizzare il profilo di Thuram, molto chiacchierato nelle ultime settimane in chiave mercato Inter e voce riconfermata un'altra volta da Calciomercato.com nella giornata di ieri. Non è iniziata alcuna trattativa ufficiale ma si tratta comunque di un giocatore a cui l'Inter fa molta attenzione.

IDENTIKIT E CARRIERA DI KHÉPHREN THURAM

DATA DI NASCITA: 26 marzo 2001 (22 anni)

POSIZIONE: Centrocampista, Mediano

SQUADRA: Nizza

VDM: 14 milioni di euro

CONTRATTO: In scadenza al 30 giugno 2025

Khéphren Thuram è figlio della leggenda Lilian Thuram ed è fratello minore di Marcus Thuram (altro nome di mercato che piace tanto all'Inter). Fin da giovanissimo, Khéphren dimostra ottime capacità per il gioco del pallone. Assaggia il campo, all'età di 5/6 anni, con la maglia del Barcellona - il padre giocava con i blaugrana al tempo - per poi percorrere tutte le trafile giovanili al famosissimo centro federale del calcio francese l'INF Clairefontaine.

L'ultimo passo della sua crescita avviene nel Monaco dove, un altro mostro sacro del calcio mondiale come Thierry Henry, lo fa esordire in Champions League ad appena 17 anni contro l'Atletico Madrid. Nel 2019, qualche mese dopo l'esordio a livello europeo, il Nizza decide di prelevarlo a titolo gratuito compiendo un grande colpo di mercato. Oggi infatti, dopo tre stagioni in cui il suo minutaggio è andato sempre di più a crescere, vale ben 14 milioni di euro sul mercato.

A soli 21 anni, Khéphren Thuram può già vantare 75 presenze in Ligue 1, 3 in Europa League e 2 in Champions League. Il debutto in nazionale maggiore francese non è ancora arrivato, ma lo scorso settembre ha finalmente esordito in Under-21 e non ci sarebbe da sorprendersi se il C.T. Deschamps dovesse chiamarlo in una delle prossime convocazioni.

KHÉPHREN THURAM - SKILLS E CARATTERISTICHE

Alto 1,91 m, Khéphren Thuram è un centrocampista dotato di una grandissima struttura fisica che gli permette di essere abbastanza competitivo nel gioco aereo (vince un duello a partita in media) e di giocare spesso come mediano in un centrocampo a due.

Una delle sue caratteristiche principali, però, è quello di rompere le linee di gioco: Thuram è tra i migliori d'Europa nel avanzare verso la trequarti avversaria (lo fa con successo 2.69 volte in media a partita).

Il suo attuale allenatore al Nizza, Christophe Galtier, lo definisce come un "centrocampista moderno, molto professionale". In tanti parlano molto bene di lui: per Manu Pires, direttore del centro di formazione al Nizza - e prima al Monaco insieme al classe 2001 - Thuram è un "giovane di una formazione esemplare, eccezionale nel rispetto degli orari e delle persone, qualunque esse siano". Dal punto di vista umano, quindi, sembrerebbe non mancare nulla al centrocampista francese. Inoltre, non ha mai subito infortuni rilevanti in carriera.

KHÉPHREN THURAM ALL'INTER

Immaginare però Khéphren Thuram all'Inter non è immediato. Confrontandolo infatti con gli attuali centrocampisti nerazzurri, è molto difficile trovare delle similitudini. Abbiamo comparato i migliori dati di Brozovic in passaggi, possesso e difesa, con quelli di Thuram nelle stesse voci che abbiamo analizzato per il croato, come per esempio: passaggi tentati, percentuale di passaggi completati, passaggi ricevuti e recuperi palla.

I vari numeri dei grafici corrispondono alla percentuale di centrocampisti (nei top-5 campionati europei) che registrano dati peggiori. Più il numero è alto, quindi, più vuol dire che quel giocatore - in quel determinato dato - è bravo e sopra la media. E anche al primo sguardo, vediamo come i grafici di Brozovic e Thuram abbiano forme diverse.

Di conseguenza, abbiamo deciso di comparare il profilo del francese con le top statistiche di Nicolò Barella (soprattutto per quello che riguarda passaggi e possesso).

La situazione qui cambia leggermente. Per quanto riguarda i passaggi, gli xA (Excepted Assist) e le avanzate in avanti, Barella e Thuram registrano dati molti simili ma giocando come mediano, il francese non è assolutamente presente in area quanto il numero 23 nerazzurro.

Ne viene fuori che Khéphren Thuram è sicuramente un profilo interessante, dotato di caratteristiche che però, in questo momento, nel centrocampo dell'Inter nessuno ha. Insomma, sarebbe un tipo di giocatore differente rispetto ai vari Barella, Brozovic e Calhanoglu.

Ciò che dobbiamo portarci a casa, in ogni caso, è che l'Inter probabilmente cercherà di acquistare un giovane dalle belle speranze a centrocampo. Thuram lo è certamente, così come Frattesi. E non pensiamo sia una casualità il fatto che siano emersi questi due nomi a centrocampo negli ultimi mesi.