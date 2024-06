Doppia cessione Inter: Correa ad un passo dall’addio

Si sta finalmente per sbloccare la cessione di Joaquin Correa da parte dell’Inter. L’attaccante argentino, al rientro a Milano da una stagione negativa in prestito al Marsiglia, ad un anno dalla scadenza è pronto a salutare il club nerazzurro a titolo definitivo.

Come ribadito questa mattina da La Gazzetta dello Sport, nelle ultime ore si sono improvvisamente intensificati i contatti con il River Plate, formazione che da settimane segue l’attaccante classe 1994. Per il Tucu Correa sarebbe un ritorno in Argentina, dove ha iniziato la sua carriera con la maglia dell’Estudiantes.

Il suo eventuale passaggio al River Plate, però, non sarebbe il solo. Ad accompagnare il centravanti ex Sampdoria e Lazio potrebbe essere anche il giovane Franco Carboni. L’esterno mancino classe 2003, fratello maggiore di Valentin, nell’ultimo anno è stato in prestito prima al Monza e poi alla Ternana.