Pretese Calhanoglu, Inter infastidita: via per 70 milioni

Esploso in maniera del tutto inaspettata, il caso Hakan Calhanoglu rischia di sconvolgere i piani dell’Inter sul mercato. Quello del Bayern Monaco nei confronti del centrocampista turco sembra essere più di un semplice interesse, al quale corrisponde la curiosità dello stesso centrocampista nel valutare un’eventuale offerta dalla Germania.

A riprova di ciò, il suo agente Gordon Stipic – stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport – avrebbe immediatamente chiesto al club nerazzurro un prolungamento di un anno con ritocco dell’ingaggio sui 9 milioni. Una richiesta che avrebbe infastidito non poco la dirigenza interista, specialmente dopo il maxi rinnovo che gli è stato garantito nella passata stagione e che ha fatto di lui uno dei calciatori più pagati nella rosa.

In questo momento Calhanoglu rimane incedibile agli occhi dell’Inter che chiede però al calciatore maggiore chiarezza. Nei prossimi giorni il club nerazzurro si aspetta comunque una mossa da parte del Bayer Monaco a cui risponderà con una prima richiesta ufficiale da 70 milioni. Cifra indicativa fissata dalla società per il cartellino del centrocampista turco sulla quale si potrà ragionare in un secondo momento al ribasso.