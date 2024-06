Inter-Martinez, nuovo contatto: ultimi 2 nodi da sciogliere

L’Inter spera che la settimana appena iniziata possa risultare decisiva per l’acquisto di Josep Martinez. Un affare che sino a pochi giorni fa sembrava fatto con il Genoa, ma che – come spesso accade nel calciomercato – è stato improvvisamente rallentato dalla contropartita scelta dalle due parti da inserire all’interno della trattativa.

Il coinvolgimento di Gaetano Oristanio all’interno dello scambio, infatti, non sembra più così scontato per almeno due motivi. Il primo lo ha ribadito l’agente Beppe Riso nell’incontro di settimana scorsa in sede con Piero Ausilio, vale a dire che nei confronti del fantasista sono arrivate più offerte, tra le quali quella del Venezia che garantirebbe al ragazzo maggiore spazio.

Il secondo, come ricordato da La Gazzetta dello Sport, riguarda la formula che l’Inter vorrebbe utilizzare all’interno dell’affare. Il club nerazzurro punta a chiudere l’operazione Martinez versando al Genoa una parte cash da 10 milioni, più il cartellino di Oristanio – quotato 5 milioni – per raggiungere la valutazione complessiva richiesta dal Grifone.

L’ex Cagliari arriverebbe così a Genova a titolo definitivo, o comunque in prestito con obbligo di riscatto. Qui nasce il secondo ostacolo riscontrato, visto che l’Inter vorrebbe mantenere una recompra sul classe 2002 così da non perderne il controllo. Un’idea che dall’altra parte non fa impazzire il Genoa.

Non è da escludere, infine, la possibilità di portare a termine la trattativa senza contropartite. Secondo Tuttosport, infatti, l’Inter potrebbe chiedere al Genoa un ulteriore sconto sui 15 milioni e portare a termine l’acquisto di Josep Martinez solo cash e senza lavorare su altri scambi.